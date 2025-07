Rendez-vous international du Carnet de Voyage : les grandes aventurières célébrées

Né avec le siècle, le Rendez-vous international du Carnet de Voyage présente, chaque année pendant trois jours, plus d’une centaine d’invités venusDu 14 au 16 novembre 2025, on comptera plus de 130 conviés - dont- salle Polydome à Clermont-Ferrand.De l’aquarelle à la bande dessinée, du carnet classique aux carnets numériques et sonores, tous les styles seront représentés.du monde entier viendront montrer leurs dessins de voyages, carnet sonores, animer des ateliers, dédicacer des livres, montrer des spectacles à un public de 20 000 personnes.