Yann Arthus-Bertrand donne rendez-vous aux voyageurs à Clermont-Ferrand !

La Terre vue du ciel

Quel plaisir d’accueillir cette année, au Rendez-vous International du Carnet de Voyage, une telle personnalité.



Ce grand voyageur, qui a permis à un large public de découvrir la beauté de notre planète, la richesse que représentent ses diversités, est aussi homme engagé en faveur d’une écologie humaniste à laquelle nous sommes particulièrement attachées,

C'est une tête d'affiche qui va faire parler et attirer un public nombreux à Clermont-Ferrand.Le très célèbre photographe, Yann Arthus-Bertrand sera l'invité d'honneur de laDevenue une personnalité incontournable de note pays, le photographe est l'auteur du best-seller "", mais aussi le réalisateur de nombreux documentaires, ayant pour but de sensibiliser le public à la cause climatique et la préservation de la planète." a commenté enthousiaste Pierrette Viel, présidente de l’association organisatrice du Rendez-vous International du Carnet de Voyage.Durant l'évènement qui se veut le plus grand festival au monde du carnet de voyage, 120 artistes grands voyageurs (réalisateurs, écrivains voyageurs,carnettistes) sont conviés à présenter au public leurs productions (film de voyage, livre de voyage et carnets de voyage).