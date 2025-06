Cocohop : la solution qui fait économiser des "jours" de travail aux agents de voyages ! [ABO]

La solution est une plateforme qui fonctionne comme une application SAAS (Software as a Service).



" J’ai une expertise en IA, développée pendant cinq ans chez Selency. Nous proposons donc un outil très abouti, capable de générer des carnets de voyage instantanément.



Bien sûr, les professionnels peuvent les retravailler et les ajuster à tout moment.



Nous offrons la possibilité de créer une grande variété de documents, et mettons à disposition plus de 50 millions de ressources.



Cela permet une centralisation des données et des informations, et de fluidifier l’ensemble du processus de création du voyage sur mesure, chaque élément étant entièrement personnalisé selon les demandes du client, " affirme Vincent Paulin.



L'enjeu pour la start-up est donc de rendre accessible les outils performants déjà disponibles pour le grand public.



De plus, il y aussi la volonté de permettre aux voyageurs de coconstruire leur séjour et de rendre ce moment collaboratif et interactif. Ce n'est pas tout. Cocohop s’inspire aussi des codes des réseaux sociaux, pour associer une photographie à une idée de voyage.



" Le client peut choisir, voter ou opposer son veto à une proposition et ce à tout moment lors de la construction du séjour.



Il peut importer des articles de blogs voyages ou de visuels vus sur Instagram ou ailleurs et qui l'ont inspiré, pour créer vraiment son circuit à son image.



Nous avions déjà mis en place cette fonctionnalité avant qu’Expedia ne la lance mi mai ou encore avant que Google Maps ne soit capable d’identifier tous les points d’intérêt présents sur une photo ou une vidéo.



Pour nous, c’est un véritable sceau d’approbation de notre idée. Nous avons aussi l’avantage de mettre à disposition des professionnels des outils initialement développés par de grands groupes pour le grand public. Sans cela, ils n’y auraient sans doute jamais eu accès. "



Une manière aussi de dialoguer avec les nouvelles générations, en adoptant leurs codes..