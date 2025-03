IA : qui est Kleio la start-up qui se rêve en leader du tourisme ?

La folie de l'intelligence artificielle secoue aussi la France et l'écosystème des start-up.



Alors qu'aux USA, Anthropic vient de lever 3 milliards de dollars et que Mistral AI a tout de même rassemblé 600 millions d'euros, une nouvelle pousse pointe le bout de son nez, mais dans des proportions tout autres.



Lancée l'année dernière, Kleio annonce une levée de fonds de 3 millions d'euros.



La start-up qui a été fondée par Philippe Wellens, Adrien Mathieu et Louis Poirier, des experts de l'IA, a réussi à attirer l'attention d'investisseurs comme Serena et Daphni ou encore Houman Behzadi (Vice-Président Exécutif de C3 AI), Julien Bellanger (CEO de Prevoty), Raphael Simon (ex-CTO de Shine.fr) et Dave Kellogg (ex-SVP chez Salesforce).



Et si de plus en plus d'acteurs lorgnent sur le secteur touristique, Kleio en a fait son coeur de cible.



Après tout juste une année de lancement, elle compte déjà parmi ses clients Showroomprivé (Voyages), Havas Voyages, Voyageurs du Monde ou encore CroisiEurope.