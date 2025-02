Sommet IA : Il faut "une régulation mondiale" !

beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur l'IA. On est la 5e puissance mondiale en la matière,

La fulgurance de l’intelligence artificielle (IA) générative a contribué à réactiver les ambitions géopolitiques de la Tech.



Aux États-Unis, le libertarisme, incarné par des figures comme Trump et ses liens avec les Big Tech, confronte l’Europe à des défis politiques et technologiques majeurs.



Tandis que l’Union européenne (UE) tente de réguler ces technologies à travers l’IA Act, la domination des entreprises nord-américaines et chinoises impose à l’UE de reconsidérer sa souveraineté technologique,

Ce montant astronomique doit permettre de "" a déclaré Emmanuel Macron au micro de France 2. L'enjeu est de rattraper notre retard sur les deux grandes puissances mondiales et se poser en alternative.Il faut bien comprendre que si l'IA est une véritable révolution technologique, elle en est aussi une dans notre quotidien. Elle assiste de nombreux salariés et Français tout au long de la journée, dans les prises de décisions, renseignements, etc.La bataille que se livrent les nations pour devenir des acteurs majeurs sur le sujet, est aussi politique." analyse Marion Trommenschlager, chercheure en sciences de l'information-communication à l'Université Rennes 2, dans The Conversation. D'autant que depuis la sortie de Deepseek de nombreuses interrogations émergent sur les données collectées, par la start-up.