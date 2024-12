Tourisme : Quels sont les enjeux juridiques de l'IA ?

IA Act : Qui est concerné et quelles obligations pour les acteurs du tourisme ? Nous explorerons des cas d'usage concrets, co-animé par Valentine Hedde et moi-même.Droit de la donnée : comment concilier innovation et conformité ? Avec Julien Abella, avocat fondateur de MöBIUS Avocats en droit de la donnée et DPO certifié CNIL.Droits d'auteur : L'IA, entre opportunités créatives et protection des œuvres, avec Clara Viguié, avocate en droit de la propriété intellectuelle.Droit du travail : L’impact de l’IA sur les relations employeurs-salariés avec mon associée Laura Ballester, avocate en droit du travail.