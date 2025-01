Et cela nous amène tout naturellement à une dernière considération, celle concernant la vieillesse et la mort. Aujourd’hui, deux conceptions s’affrontent, celle des transhumanistes qui considèrent qu’il faut augmenter la longévité en bonne santé afin de profiter de la vie le plus longtemps possible. Un objectif parfaitement louable, applaudi et approuvé par tous.



Mais, il y a les partisans du « post humanisme » qui ne s’en satisfont pas et œuvrent à l’immortalité de l’humanité. Comment ? En débarrassant les humains de leur enveloppe charnelle et en téléchargeant leur mémoire, leur intelligence, leur personnalité !



… Bien d’autre sujets sont encore disséqués dans cet ouvrage et non des moindres, en particulier ceux concernant les biais idéologiques introduits par les ingénieurs de l’IA qui, s’ils sont « woke » par exemple, adopteront cette doctrine dans leur travail de codage. Un vrai problème impossible à éluder. Comment rendre une IA capable d’émotions constitue un autre sujet délicat.



En fait, parler d’IA et utiliser ses services constituent l’un des chapitres les plus importants de l’histoire de l’humanité. Il ne faut pas passer à côté et se perdre dans des commentaires superficiels faisant croire que la technologie va tout régler. Non, la technologie peut aussi détruire. A moins qu’on la comprenne et collabore avec elle.



IA : Grand remplacement et complémentarité. Luc Ferry. Éditions de l’Observatoire.