ChatGPT lance Operator : l’assistant qui réserve des voyages à votre place

"Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs flux de travail dans Operator en ajoutant des instructions personnalisées, soit pour tous les sites, soit pour des sites spécifiques, comme la définition des préférences pour les compagnies aériennes sur Booking.com".

Quelle incidence dans le secteur du voyage ?Comme le montre la page d'accueil d'Operator, l'outil peut rechercherIl est donc capable d’exécuter des tâches dans le secteur du tourisme, et de réserver un restaurant, un évènement ou un voyage... OpenAi a d'ailleurs noué des partenariats avec plusieurs grands noms du secteur :ajoute le géant de la tech.L'intelligence artificielle n'en est qu'à ses débuts et n'a pas fini de nous étonner, voire nous inquiéter ! Reste à savoir qui sera responsable en cas d'erreur sur la réservation... Booking.com & Co ou Chat GPT... ?!