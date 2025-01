IA et droit : chatbot, visuels... quelles sont les obligations ? [ABO]

Comme toujours avec l'Europe, il y a différentes grilles de lecture.



Non seulement il existe des obligations en fonction de votre position dans la création de cette technologie, mais aussi selon la fonction que vous tenez dans la chaine d'usage de l'IA.



Ainsi, le fournisseur est celui qui a le plus d'obligation, puisqu'il a ou fait développer un système/modèle d'IA. Par définition et si ce n'est Quicktext, très peu d'acteurs du tourisme se trouvent dans ce cas.



La définition qui intéressera le plus nos lecteurs est celle du déployeur. Il s'agit d'une personne qui utilise sous sa propre autorité un système d'IA dans le cadre de son activité commerciale.



" Pour faire notre travail de traduction juridique et pour déterminer quelles obligations ont les professionnels en tant qu'opérateurs, il est indispensable de les qualifier. Sont-ils fournisseurs ou déployeurs ?



Puis après avoir défini les catégories de risques qui les concernent. Une fois que l'on a ces deux éléments, il sera possible de déterminer les obligations qui en découlent, " détaille Chloé Rezlan.



Et mauvaise nouvelle, pour les agents de voyages, ce n'est pas parce que vous êtes un simple utilisateur de ChatGPT que vous ne devez pas avoir de compte à rendre à vos clients.



Publié le 12 juillet 2024, le règlement européen sera en partie appliqué le 2 août 2025. Les pratiques interdites en matière d'intelligence artificielle entreront en vigueur le 2 février 2025.



L'intégralité du texte sera définitivement appliquée le 2 août 2026.