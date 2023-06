ChatGPT et le tourisme, une union inévitable ?

Les professionnels du tourisme cherchent en permanence à améliorer l’expérience de voyage de leurs clients. Ils doivent être en mesure de proposer une offre toujours plus complète et toujours plus personnalisée.



C’est alors qu’entre en jeu le potentiel de l’intelligence artificielle. Les acteurs du secteur touristique peuvent par exemple demander à ChatGPT quelles sont les principales recherches des internautes, les principales questions posées sur une destination touristique en particulier. Une agence de voyage peut pour sa part demander des informations sur les destinations les plus recherchées pour une période donnée de l’année.



ChatGPT est capable de donner des indications sur les préférences et les orientations de consommation des futurs touristes, car il se base sur l’analyse des données déjà présentes sur internet.



Dans le secteur du tourisme, ChatGPT peut également assister un agent de voyage ou tout autre professionnel à créer du contenu attractif pour son site internet. Ce contenu généré peut également être utilisé sur des flyers, pour des brochures ou encore pour des posts engageants sur les réseaux sociaux. Un contenu de qualité peut permettre d’orienter le lecteur dans ses envies et ses choix, et l’encourager dans sa transaction.



La réservation des vacances n’est pas une mince affaire, il peut donc être intéressant de consulter le chatbot afin de déterminer les questions les plus posées lors d’une réservation de vacances en ligne. Il est alors possible de rédiger une FAQ qui répondra aux questions des internautes. Un client qui trouve la réponse à sa question est un client confiant.



Certaines plateformes comme Booking, Expedia ou encore Kayak ont déjà adopté des plugins ChatGPT.



ChatGPT et le tourisme sont donc faits pour s’entendre !