Sora : nous avons testé le générateur de vidéos par IA

Le rendu est vraiment pas mal, que ce soit dans la fluidité des mouvements ou la gestion de la lumière… Cela dit, d’autres outils font aussi bien, voire mieux sur certains points, comme Google et son modèle Veo 2, Runway ou Kling.



Mais au-delà de l’effet waouh, la vraie question : à quoi ça sert concrètement dans le tourisme ?,

à peu près

" interroge Nicolas François, le directeur du pole digital de l'Agence Régionale du Tourisme Grand Est et aussi le créateur de la newsletter IA, Tech & Travel Café. Les visages ne sont pas vraiment... humains, et les mouvements, peuvent manquer de fluidité. Cependant, en retravaillant les prompts, on peut obtenir des vidéos de bonne qualité.Nous restons dans un "", une ambiance qui correspond aux lieux et non pas vraiment à une copie conforme.Les fonds marins de Polynésie sont bluffants, tout comme le New York des années 1930. La rue Montorgueil de Claude Monet reprend vie, et un couple prend un café sur une terrasse d'un charmant village français.Un visuel parfait implique une expérience du même ordre.A lire : Intelligence artificielle : une révolution, mais à quel prix ? Pour autant, il faut éviter de travestir ou trop enjoliver la destination, sous peine de retours de bâtons virulents, dans un monde où les avis et la notoriété en ligne sont primordiaux.Avec l'IA, nous sommes plongés dans un certain flou, puisque les modèles s'inspirent de la data ingurigitée en masse, la création n'est pas réelle à 100%.Les communications des offices de tourisme ou des tour-opérateurs idéalisent souvent les destinations. Paris est souvent dépeuplée et baignée d'une grande lumière propre à la capitale (tout le monde en convient ;)), puis au premier plan, une femme arbore un béret, comme toute bonne Parisienne.Il ne manque plus qu'un passant avec la baguette sous le bras... Nous sommes loins de la réalité parisienne...