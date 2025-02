IA : à quoi bon voyager si tout est prévu d’avance ? [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

refaire le monde avec son fils, ça n’a pas de prix

C’est une pub qui avait marqué les esprits il y a une vingtaine d’années.Dans la lutte sans merci que se livraient, et se livrent encore, les deux géants du paiement en carte bleue,On y voyait ainsi un père et son fils en bateau et la pub nous disait que «» ; même chute, pour un fils en voyage avec son père en Égypte, tombant en admiration devant les pyramides de Gizeh !Le message de Mastercad qui avait marqué les esprits voulait dire que même si certaines choses n’ont pas de prix même avec une carte bleue, et bien on ne peut pas tout acheter !Si je parle de cette pub dans ce billet, c’est parce qu’à force de lire que l’Intelligence artificielle personnalisera des propositions de vacances,. Et je me dis queLes souvenirs de vacances ça n’a pas de prix, et ça ne s’achète pas à l’avance !