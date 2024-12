Dans un article du Monde, la Cour Des Comptes fait le même constat pour le Pass culture.Mieux informer sur toute l’offre qui est accessible en train, c’est. Prenons l’exemple des offres de mobilités qui permettent de se rendre en train dans les stations de ski.Des lignes de train qui s’enfoncent dans les montagnes, il y en a beaucoup, et avec une seule rupture de charge en gare, on prend un bus et on arrive en station. Mais toute cette offre on la trouve où ? Avec un site dédié aux vacances à la montagne, on pourrait en faisant travailler OGD et SNCF ensemble,. Y compris l’offre des TER, qui permet d’aller dans les stations, là encore avec une seule rupture de charge.Ces propositions peuvent paraître désuètes, pourtant, il y a bien une méconnaissance de l’offre ferroviaire de la part des publics qui ne partent pas très souvent et qui n’ont pas connaissance pour des tas de raisons à cette offre.Puisque c’est l‘offre qui crée la demande, je plaide pour qu’on change de paradigme, en proposantJ’habite un petit village d’Auvergne situé sur la ligne Clermont-Issoire, et quand on arrive à la gare de mon village, on peut descendre l’Allier en canoë et reprendre le train à la gare suivante en aval. Saut que cette info on ne la trouve pas, et pour l’avoir testé en Occitanie, si