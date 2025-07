Canicule : le tourisme sous pression climatique [ABO]

C’est dur. On est accablées par la chaleur. Et pourtant, ce climat, on le connaît, on vient de Chypre !

Mais quand il fait cette température, on reste à l’intérieur. Ici, on n’a pas le choix, on sort. On est là que pour quelques jours.

Les autres risques sont liés à la végétation sèche qui peut s'enflammer, mais aussi à la sensibilité des cartes électroniques des appareils de signalisation sans oublier, les fortes pluies, et les inondations qui peuvent aussi impacter le bon fonctionnement du réseau ferroviaire.Enfin c'est tout bonnement, l'attractivité même des destinations qui pourrait être bouleversée. Ce début de semaine, à Paris, les touristes ont maintenu leurs visites malgré la chaleur accablante : «, commente Eva interviewée par le Monde. L'avenir du ski hivernal dans les Alpes est fortement compromis, notamment en basse altitude où la neige naturelle devient rare.Certaines stations cessent leur activité en raison du réchauffement climatique. Le 27 juin dernier, l’annonce par la Communauté de communes de la Matheysine et Sata group de l’abandon du projet pour, a été vécu comme un choc par les habitants et entreprises locales dépendantes de l'activité.Les habitants d’Allos (Alpes-de-Haute-Provence) ont voté aussi, samedi 28 juin, pour l’arrêt du ski alpin dans leur station de Val d’Allos-Le Seignus. D'autres petites stations dans les Pyrénées, dans les Hautes-Alpes et Hautes-Savoie ont pris la même décision.Les destinations balnéaires ne sont pas épargnées non plus. En Europe, si les touristes recherchent le soleil, ils fuient la canicule. Des épisodes répétés de chaleur extrême pourraient détourner les vacanciers de certaines plages ou lieux prisés par voyageurs.Rappelez-vous, la canicule en Grèce en 2024 avait entraîné la fermeture de l'Acropole à Athènes pendant quelques jours. la Grèce a dût faire face aussi aux incendies...Enfin, la sécheresse devient aussi un enjeu majeur dans le bassin méditerranéen. Accueillir des millions de touristes en plein été pourrait devenir intenable dans des zones déjà en tension sur l’eau potable.Le manque d'eau concerne aussi les lacs, et les fleuves. Face à des infrastructures mises à rude épreuve, et aux impacts sur les lieux de destination, le transport et le tourisme doivent prendre toute la mesure des défis qui les attendent...