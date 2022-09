Sécheresse : quelles conséquences pour le tourisme fluvial ? 🔑

TourMaG.com - Vous pouvez donc faire remonter vos propositions auprès des ministères ?



Frédéric Avierinos : Cela se passe plutôt au niveau régional. Si un canal en Bourgogne, en Alsace ou en Franche-Comté est menacé de fermeture, cela se gère principalement avec les collectivités territoriales. Ce sont à elles de faire remonter aux régions, etc.



Il y a donc des discussions régulières entre VNF, les collectivités territoriales et les compagnies. Par exemple, l'hiver dernier il y a eu tout un ensemble de réflexions menées dans le Grand Est sur le sujet du flux des infrastructures. En clair, quels sont les canaux qui vont être maintenus ou non. Et cela, indépendamment de la sécheresse.



TourMaG.com - Pour en revenir à la sécheresse et en résumé, si elle vient compliquer les choses, elle ne fait que s'ajouter à des problèmes plus urgents ?



Frédéric Avierinos : Face à la fermeture de certains canaux cet été, je préfère relativiser.



Par exemple, pour la Seine, on ne s'attend pas à avoir de problème de baisse de niveau, même en cette rentrée, suite à la situation de cet été. Il y a un système très sophistiqué de gestion, avez des lacs de retenue.



Il ne faut donc pas s'attendre à ce que tous nos canaux se retrouvent à sec et fermés, nous n'en sommes pas là tout de même !



TourMaG.com - Pensez-vous qu'à l’avenir, il faudra limiter le nombre de bateaux sur certains fleuves ou canaux ?



Frédéric Avierinos : Je ne sais pas, mais si nous devons les limiter, ce ne sera pas uniquement pour des raisons d'eau, mais aussi, comme je vous le disais, pour des sujets d'entretien et de coûts : écluses, rémunération des éclusiers, dragages des algues, etc.



A moins que VNF ne décide d'augmenter les péages - jusqu'à un certain point - et de demander davantage de financements à l’État... mais il y a des limites.



Toutefois, le jour où il n'y aura plus que la Seine, le Rhône, le Rhin, la Gironde et une partie de la Loire n'est pas encore venu !



Il y a encore pas mal de voies navigables dans le pays pour développer le tourisme fluvial avec des péniches-hôtels, des petits bateaux.



Il y a également des potentiels de développement sur les grands fleuves. Par exemple, sur la Seine entre Paris et le Havre, avec l'impressionnisme. Ou encore sur l'Oise, avec le canal Seine Nord Europe, qui va relier la Seine à l'Escaut à la fin des années 2020 et qui va susciter un nouveau trafic, la construction de ports de plaisance, etc.



De même il y a des développements possibles en Seine amont du côté de Fontainebleau, sur la Marne, sur le Doubs et même en Provence pour les activités de tourisme fluvial. Même si elles sont limitées par les capacités des uns et des autres à trouver les bonnes idées, à investir...



Un autre aspect positif que l'on a vu fleurir durant les années de pandémie, c'est que le tourisme fluvial est apparu comme un tourisme écosensible, d'autant plus que nous avons des programmes d'électrification des bateaux.



C'est aussi un bon moyen de visiter les territoires... et les territoires sont intéressés car cela crée des emplois induits.