Tourisme fluvestre : le salon Sloww! met le tandem vélo et bateau à l'honneur

Par ailleurs, de la location de bateaux sans permis aux croisières haut de gamme pour une clientèle internationale en passant par les excursions à la journée i[« le tourisme fluvial répond à des attentes variées]b. « Les visiteurs américains, notamment, sont attirés par nos grands crus, notre gastronomie et notre patrimoine » , précise la responsable.



Sloww! a aussi pour ambition d’aider les agences de voyage et les tour-opérateurs à enrichir leur catalogue d’offres. « On travaille chaque année à attirer des agences de voyage, des tours opérateurs et des réceptifs afin qu’ils puissent contribuer à enrichir leur catalogue d'offres à destination de leur clientèle française et surtout étrangère. »



Les participants auront l’occasion de tester l’offre grâce à des éductours organisés en marge de l’évènement destinés à découvrir les richesses des voies navigables d’Agen.