J’ai testé pour vous une croisière musicale de Voyages d’Exception [ABO]

À cela s’ajoute la présence de Franck Ferrand, historien et orateur hors pair, qui tisse des ponts entre musique, histoire et paysages.



Grâce à lui, même les néophytes se laissent prendre par le fil narratif, entre anecdotes savoureuses et érudition bienveillante. Au programme : Stefan Zweig le Viennois, la courte vie tourmentée de Schubert et celle, plus mouvementée, de Liszt.



Un regret pour certains passagers : même si tous les conférenciers sont très accessibles, ils auraient aimé partager un repas avec l’un d’entre eux pendant la croisière. En revanche, pouvoir assister aux répétitions des musiciens est un véritable privilège.



b[Le point d’orgue, pour certains clients, fut l’occasion d’assister à des représentations dans les opéras de Budapest et de Vienne. Il faut certes mettre la main à la poche, mais c’est un souvenir qui claque. Un conseil pour les novices : mieux vaut se plonger dans l’histoire avant de s’asseoir dans la salle.



On apprécie davantage La Bayadère ou La Dame de Pique quand on en connaît les enjeux. Faut-il être mélomane pour embarquer ? Pas forcément. Mais il faut aimer la musique, ou du moins être curieux…