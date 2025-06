CroisiEurope : un mois de juin riche en actualités et en opportunités pour les professionnels du tourisme

Parmi les temps forts du mois, CroisiEurope mettra en lumière l’Asie du Sud-Est, avec une opération spéciale baptisée, organisée du 16 au 20 juin. Fidèle à sa volonté d’accompagner les professionnels du tourisme dans la découverte et la vente de ses produits long-courriers, la compagnie entend ainsi valoriser l’une de ses destinations signatures.Au programme de cette semaine immersive : des contenus pédagogiques enrichis, des focus thématiques sur les excursions, la culture locale, et la vie à bord des luxueux bateaux opérant sur le fleuve Mékong. Témoignages d’experts, reportages et mises en avant des circuits au Vietnam et au Cambodge viendront compléter ce dispositif.Le point d’orgue de cette action sera un, prévu le mardi 17 juin à 13h, accessible librement via le lien suivant 👉 www.croisieurope.eu/mekongB2B L’occasion pour les agents de voyages de poser toutes leurs questions aux équipes CroisiEurope, de recueillir des arguments de vente concrets et de mieux appréhender les atouts différenciants de cette offre unique sur le marché.Ce type d’initiative illustre la stratégie globale de la compagnie, qui mise sur la formation continue de ses partenaires pour renforcer leur expertise produit, fidéliser leurs clients et favoriser la prescription sur des croisières moins connues mais à fort potentiel.