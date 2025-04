À l’horizon : trois temps forts pour un été dynamique

Cap sur les sommets : entre Alsace, lacs suisses et train à crémaillère

Ce voyage est bien plus qu’un simple itinéraire : c’est une immersion sensorielle, un équilibre rare entre l’authenticité des villes alsaciennes et la majesté des paysages alpins. Dès les premiers pas à Strasbourg, l’atmosphère est donnée : ruelles pavées, canaux paisibles, maisons à colombages… Un décor de carte postale qui se prolonge à Colmar, dont le charme opère instantanément, entre musées vivants, traditions locales et douceur de vivre.Puis direction la Suisse pour une expérience de haute altitude : l’ascension vers le Jungfraujoch, surnommé le “toit de l’Europe”, transporte les voyageurs dans un univers de glaciers, de crêtes et de lumière pure. À plus de 3 400 mètres d’altitude, le panorama se déploie à perte de vue : sommets vertigineux, neiges éternelles et silence majestueux.Cette croisière offre un parfait équilibre entre culture, histoire et nature spectaculaire. Idéale pour les personnes en quête de déconnexion, elle combine confort à bord et émotions fortes à chaque étape. Une parenthèse alpine au départ de Strasbourg, accessible, originale, et marquante à tous les niveaux.