Croisières Mékong : CroisiEurope propose des vols depuis la province

Les croisières de CroisiEurope sur le Mékong vont devenir plus accessibles, depuis la province, la Suisse et Bruxelles.La compagnie proposera dès décembre 2023, des départs depuis Nice, Lyon , Toulouse, Bruxelles et Genève, avec une escale à Doha pour éviter à ses clients de transiter par Paris pour ses croisières Mékong Départ 14/12/23 de Lyon, de Bruxelles et de Paris sur le RV INDOCHINE IIDépart 7/01 de Nice, de Genève et de Paris, sur le RV INDOCHINEDépart 8/02 de Lyon, de Bruxelles et de Paris sur le RV INDOCHINEDépart 19/03 de Nice, de Genève et de Paris sur le RV INDOCHINEDépart 27/03 de Toulouse, de Genève et de Paris sur le RV INDOCHINEDépart 12/04 de Toulouse, de Nice, de Genève et de Paris sur le RV INDOCHINEAu départ de Siem Reap ou de Saigon, l’itinéraire des croisières se déroule du delta du Mékong aux temples d’Angkor (ou en sens inverse)Les excursions incluses proposent la découverte de 5 temples emblématiques d’ Angkor , de 3 villes historiques : Siem Reap, Phnom Penh et Hô Chi Minh, et une superbe navigation dans le canal Chao Gao ainsi que la visite de villages typiques à Koh Chen et My Tho.