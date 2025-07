Croisières : "Un hôtel qui se déplace, c’est magique" selon Franck Ferrand [ABO]

Le journaliste-historien est l’un des conférenciers réguliers de Voyages d’Exception

Historien et homme de radio, Franck Ferrand navigue depuis plus de dix ans sur les mers et les fleuves du monde en tant que conférencier embarqué. À l’occasion d’une nouvelle croisière musicale sur le Danube avec Voyages d’Exception, et avant de reprendre dès samedi les routes du Tour de France avec France Télévisions, il partage sa vision du voyage en mer et du rôle de passeur culturel à bord.

Rédigé par Laurent Guéna le Lundi 7 Juillet 2025

