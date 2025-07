Comment la Manche réinvente la cohabitation entre les touristes et ses habitants [ABO]

Tous les gens qui viennent habiter et travailler dans la Manche sont les premiers à profiter des installations touristiques. Tout est lié, les choses sont beaucoup moins cloisonnées qu’autrefois.



De plus, nous n’avons pas la volonté que le territoire devienne plus fréquenté ; nous visons un véritable équilibre. Nous n’avons, par exemple, aucune stratégie pour développer l’accueil des touristes étrangers.



Nous avons plus intérêt à ce que les personnes qui possèdent une résidence secondaire viennent y passer un week-end de plus par an plutôt que d’attirer un touriste chinois ou américain supplémentaire.



C’est une filière économique à part entière qu’il faut maintenir, améliorer et moderniser, tout en veillant à ce que cela ne se fasse pas au détriment des sites naturels, ni de la qualité touristique,

schéma d’équilibre touristique

Monaco du nord

Notre enjeu est surtout démocratique. Nous connaissons une dynamique économique très forte, et nous avons des besoins importants en ressources humaines. Notre objectif est de convaincre les touristes de prolonger leur séjour et, même, d’y vivre.



Notre public cible est constitué de trentenaires et quadragénaires, ceux qui se posent des questions sur leur environnement avec l’arrivée d’un nouveau-né,

C’est ainsi que l’image et la communication autour de ce territoire ont été repensées.Il faut dire aussi que dans la Manche, le tourisme n’est pas celui de Paris, Lourdes ou des Alpes, mais se rapproche davantage de celui de la Bretagne ou d’autres régions littorales.Ce sont avant tout les habitants des départements environnants, principalement du Calvados et de l’Orne, qui rejoignent leurs résidences secondaires. Celles-ci représentent 70% des nuitées." poursuit Paul-Vincent Marchand.À l’image d’Equinoxe, Granville, l’une des stations balnéaires phares du département, a présenté son "" et non un plan de développement massif de l’activité.Cette notion d’équilibre est intéressante, puisque la Manche est loin d’être submergée par les touristes.Bien sûr, il y a le contre‑exemple international du Mont‑Saint‑Michel, ainsi que quelques hotspots liés au tourisme de mémoire, ou encore cette image du "" collée à Granville, mais dans l’ensemble," illustre Paul-Vincent Marchand.