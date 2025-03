Equinoxe : une campagne sensorielle pour valoriser la Manche

L’enjeu n’était pas de montrer la Manche. Mais de la faire ressentir. De donner envie d’y être, d’y goûter, non pas pour cocher une destination de plus, mais pour s’imprégner d’un territoire qui marque celles et ceux qui le visitent

jeux de lumière, de textures, et une musique originale

le magnétisme du territoire

un film qui ne cherche pas à faire plus, mais à faire juste

Lerompt avec les approches promotionnelles classiques. Conçu comme une, il privilégie la précision visuelle, la sobriété et le son immersif. Clément De Zan , directeur général de Night Session , précise : «. » Le film s’appuie sur desaccompagnée d’un sound design élaboré.Chaque séquence reflète les rythmes naturels : saisons, marées, souffle du vent ou silence. Ce tempo variable traduit «». Loin d’inciter à la consommation touristique, le projet propose une approche respectueuse : «». Disponible en 4K sur la chaîne YouTube d’Attitude Manche, il sera également décliné en formats 90 et 30 secondes pour les réseaux sociaux, avec des visuels épurés diffusés en print et digital. Ce contenu vise à éveiller une