Andorre dévoile sa campagne estivale 2025

il y a dix ans, nous avons lancé la campagne Une histoire qui commence en blanc, qui a marqué un tournant en matière de communication. Aujourd’hui, ÉLEVEZ représente une nouvelle étape

ÉLEVEZ joue à la fois sur l’altitude d’Andorre et sur la qualité exceptionnelle de son offre. Avec ce concept, nous cherchons à susciter des émotions et à séduire un public en quête d’expériences uniques

clair, direct, et universel

La campagne « ÉLEVEZ votre expérience » constitue une nouvelle étape dans la communication touristique d’Andorre. Selon, «. » Cette nouvelle signature vise à mettre en avant l’altitude et la singularité de l’offre andorrane, en cohérence avec la stratégie de positionnement premium et l’initiative Andorra Selected., souligne qu’il s’agit d’une « nouvelle ligne de communication à long terme ». Il précise : «. » Il ajoute qu’il s’agit d’un», décliné en: Espagne, France, Belgique, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Allemagne, Italie et Suède.Pour la première fois, la campagne sera présente à la. Parallèlement, des actions commerciales ciblent des marchés émergents à fort potentiel : Canada . Cette démarche vise à capter un tourisme international à forte valeur ajoutée, dont les séjours tendent à s’allonger.La campagne repose également sur destelles que National Geographic, Disney , Cirque du Soleil, Warner Bros, CNN et Eurosport, afin de renforcer la visibilité de la destination à l’échelle globale.Dans le prolongement de cette stratégie,met l’accent sur la diversification et la désaisonnalisation de son offre, avec une programmation estivale combinant culture, gastronomie et sport. Parmi les événements annoncés figurent le festival CLÀSSICAND, le spectacle estival du Cirque du Soleil intitulé IL·LU, le festival gastronomique Andorra Taste en septembre, ainsi que plusieurs rendez-vous sportifs majeurs comme la Coupe du monde de VTT, le retour de La Vuelta et la première édition de l’Andorra MoraBanc Clàssica.