Disney Adventure : le nouveau navire qui vous plonge au cœur de Marvel et Pixar en 2025 !

la plus grande attraction sur la mer jamais créée

deux enseignes dédiées à des repas divertissants, deux autres où l'animation sera à l'honneur, deux restaurants gastronomiques et d'autres déclinaisons thématiques

Le Disney Adventure , fruit d'un, pèse 208 000 tonnes et culmine à plus de 70 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le navire propose: "Disney Imagination Garden", "Marvel Landing", "Toy Story Place", "San Fransokyo Street", "Town Square", "Wayfinder Bay" et "Disney Discovery Reef".L'attraction phare est unebaptisée "Ironcycle Test Run", s'élevant à 250 mètres de hauteur, "". Les passagers pourront également profiter de, notamment autour de l'univers de Vaiana, et d'une comédie musicale de style Broadway conçue exclusivement pour le navire.Le paquebot offre un, avec "". Des restaurants proposeront également de la cuisine asiatique et indienne, reflétant la diversité culinaire de la région.