Disney débarque sur le Rhône : 5 croisières fluviales dès 2026

Adventures by Disney proposera différentes types d'excursions : actives, gastronomiques ou culturelles.Les visiteurs pourront explorer les villes et villages à vélo, faire du kayak sous l'aqueduc romain historique du Pont du Gard et ou admirer les Gorges du Doux à bord d'un train à vapeur . Un départ exclusif sera réservé aux clients de la croisière.Des dégustations seront organisées pour découvrir les fromages, les chocolats, l'huile d'olive ou encore le miel. Les amateurs de vins ne seront pas en reste. Au programme : dégustations dans les vignobles de la vallée du Rhône, ils pourront découvrir ou redécouvrir des vignobles de Châteauneuf-du-Pape.Les visites gastronomiques et œnologiques lyonnaises donneront aux clients l'impression d'être comme Remy du film Disney et Pixar "Ratatouille" . Lyon est la patrie du chef qui a inspiré le personnage du film Auguste Gusteau.Les visiteurs pourront aussi profiter d'une visite à pied du sentier des ocres de Roussillon, suivie d'un cours de peinture pratique. À Lyon , ils pourront en apprendre davantage sur l'art ancien du tissage de la soie lors d'une démonstration privée.Les visiteurs pourront également marcher sur les traces de Vincent van Gogh lors d'une visite à Saint-Paul de Mausole, le lieu où l'artiste a créé plus de 250 chefs-d'œuvre, dont son emblématique « La Nuit étoilée ».Au menu également : les ruines romaines antiques de la région de Lyon et de Nîmes, sans oublier les villages historiques perchés des Baux-de-Provence et les villes médiévales de Tournon et Viviers.