Costa Croisières mise sur le tout inclus dans sa nouvelle campagne

Parmi les nouveautés majeures de la campagne, Costa propose un. Cepermet de découvrir six îles, avec une immersion dans les paysages volcaniques, les plages dorées et les traditions locales. Le voyage est assuré par le, au départ de Las Palmas ou Santa Cruz de Tenerife. L’hiver est également propice à des croisières en Asie, dans les Émirats ou aux Caraïbes avec des prix à partir de 749 € TTC par personne., Costa ajoute le port de Toulon-La Seyne sur Mer, dès le 16 avril 2025. Cette nouvelle escale vient compléter celle de Marseille. Unpermettra de découvrir Valence, Palma, la Côte d’Émeraude en Sardaigne, Rome (Civitavecchia) et Savone, à bord du. Une offre de train gratuit entre Paris ou Lyon et Toulon est proposée, sous réserve de disponibilité, jusqu’au 30 avril 2025. En cas d’indisponibilité, le voyage est pris en charge jusqu’à Marseille avec transfert vers La Seyne.Pour l’Europe du Nord, les croisières à bord dumèneront les voyageurs vers l’Islande, les fjords norvégiens, les îles Lofoten, le Cap Nord, ou encore l’Écosse. Ces itinéraires étendent l’offre estivale à des climats plus frais et à des paysages naturels spectaculaires.