Le Tour du Monde 2027 de Costa Croisières ouvert aux réservations

Avec ses restaurants, ses spectacles, son Spa et ses installations sportives, le navire promet une expérience aussi riche en mer qu'à terre.



Sur les 137 jours du Tour du Monde 2027, 79 seront passés en mer, offrant aux voyageurs le temps de se reposer entre deux escales.



« En 2027, nous avons voulu proposer un itinéraire encore plus varié et innovant, avec des escales prolongées et des expériences comme un Nouvel An à Las Vegas et une journée sur une île privatisée aux Bahamas, Half Moon Cay, une première pour les passagers Costa, grâce au concours de notre maison-mère, Carnival », explique Aurélie Soulat.