Costa embarque les agences de voyages… à Milan !

Année après année, nos partenaires sont le pilier du succès de Costa Croisières. C'est pourquoi il est important pour nous de récompenser, valoriser et célébrer leur travail

La journée a démarré dans les diverses salles de l’énorme centre de convention milanais, où. Accompagnée par le service commercial de Costa France, dont Stéphane Le Coz (ex TUI) récemment nommé directeur des ventes grands comptes, Aurélie Soulat a joué le rôle de maîtresse de cérémonie.» explique-t-elle.Dans le détail, unerécompensant les meilleurs partenaires de la compagnie en France et Belgique en 2024 a été décerné.a emporté le trophée « over the top France »,celui d’ «over the top département et région d’outre-mer» eta été désigné meilleure agence online.emporte deux trophées (meilleur réseau France et meilleure agence en termes de réservations anticipées),repart avec le trophée de meilleur support en termes de campagne et de visibilité etest récompensé pour la meilleure croissance de réservations Tour du Monde.gagne le trophée de la meilleure agence groupes quand lesobtient le prix de la meilleure progression en 2024.Plusieurs agences ont été également récompensées dans leurs régions respectives :(Rhône-Alpes),et(Ile de France),(Nord & Normandie),(Grand Est),(Côte d’Azur),(Provence) et(Grand Ouest).A noter enfin le prix « spécial anniversaire 25 ans » décerné à, tandis qu’(Cediv) a reçu un « award d’honneur ».