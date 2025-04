Costa Croisières donne le top départ à Toulon pour 25 escales tous les dimanches !

premier canal de ventes

"Cela simplifie l'accès pour nos clients varois, c'est plus pratique"

Nous misons sur la formation et les webinaires pour informer les agents de voyages qui ont parfois le réflexe de cliquer directement sur Marseille

Deux itinéraires sont proposés.passera par l'Espagne avec Valence, et Palma de Majorque, puis la Sardaigne (Olbia), avant de rejoindre Rome et Savone en Italie., cap sur Palerme et puis la Grèce avec ses trésors méditerranéens : la Crète, Santorin, Mykonos et Argostoli.Pour remplir le Costa Pacifica, les équipes de la compagnie" de Costa Croisières. Pour cette première escale, un éductour de 5 jours était organisé pour faire découvrir l'offre au départ de Toulon - La Seyne-sur-Mer aux distributeurs français.gérante de l'agence Selectour à Saint-Cyr-Mer et Valérie Normand, gérante de l'agence Selectour du Pradet toutes deux installées dans le Var ont d'ores et déjà réalisé quelques dossiers au départ de la Seyne-sur-Mer.constatent-elles.D'autant, qu'en lien avec les autorités locales, Costa a mis au point des services de navettes gratuites entre la gare de Toulon et le port pour les clients ayant réservé le train avec la compagnie. Elle relie également un parking (Mayol) situé au centre de Toulon et un parking situé à la Seyne-sur-Mer. Ces parkings bénéficient d'un tarif longue durée. Des navettes seront également mises en place depuis Marseille et Nice." insiste Luigi Stefanelli.