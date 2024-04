Costa Croisières : "Les Sea Destinations, un concept unique dans notre secteur"

All inclusive

Super All Inclusive

Ces nouvelles offres s’intègrent dans une refonte plus globale, dont la communication et la promotion, lancée en 2021.En ce qui concerne la formule «» c’était une demande de nos clients et je précise que c’est un vrai « All inclusive » avec les repas, le divertissement, les installations divers et variés dans un lieu qui change tous les jours. L’objectif, c’est que les passagers n’aient plus rien à payer à bord.En complément, on se rend compte qu’il existe un marché de niche de clients qui souhaitent encore plus et pour eux nous avons conçu l’offre «» qui intègre, en plus, un forfait d’excursions à terre, « My Exploration » dont les programmes ont été entièrement revus en début d’année. Les conditions idéales pour profiter de vacances en croisière.Si l’on compare une croisière avec un séjour dans un club, elle a cela d’incomparable que chaque jour vous vous réveillez dans un endroit différent et qu’en plus vous profitez d’animations de la trempe de show digne de Las Vegas.Enfin, les Sea Destinations . La grande nouveauté de l’année !On cherchait un concept très différenciant pour Costa Croisières, il est unique dans notre secteur et nous sommes le seul à proposer ce type d’expérience à bord aujourd’hui. Ce n’est pas une « simple » animation en mer, le navire est acteur de ce spectacle : il s’arrête à certains moments, à certains endroits, à certaines heures. Nous faisons vivre depuis le bateau de vraies expériences.Par exemple, pour le coucher du soleil face à l’île de Formentera, on prévoit un DJ qui viendra directement de l’ile pour faire vivre à nos clients l’ambiance qu’ils retrouveraient à terre. Dans les fjords norvégiens, quand on navigue le long des chutes des Sept Soeurs, les passagers peuvent entendre avec des écouteurs des histoires des anciens guerriers locaux.C’est pareil aux Dardanelles, dans les îles grecques, on s’inspire des spécificités de chaque lieu pour proposer des expériences uniques à bord. On ne peut plus se contenter de faire voyager des passagers d’une escale à l’autre. Les clients ont besoin d’expériences pendant l’itinéraire en mer.