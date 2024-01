L'émerveillement en mer : Costa Croisières redéfinit le voyage avec les Sea Destinations

Plongez dans l'enchantement absolu avec Costa Croisières, où les Destinations en Mer vous attendent pour des moments inoubliables. Laissez-nous vous guider à travers ces expériences captivantes, échappant à toute description.



Rédigé par Costa Croisières le Lundi 15 Janvier 2024

Costa Croisières vous dévoile un concept révolutionnaire : les sea destinations. Ce n'est pas simplement une escale, mais une expérience unique. Alors que le navire glisse sur les vagues azurées, vous serez conviés à une aventure immersive à travers des destinations captivantes, révélant des panoramas à couper le souffle et des événements exclusifs en mer.



Notre nouveau positionnement de marque 'Live your wonder', incarne cette idée. Il transcende les mots pour exprimer l'indescriptible, l'émerveillement et la magie que chaque croisière Costa procure. Les sea destinations, une extension de cette vision, sont conçues pour vous offrir des expériences qui transcendent les attentes habituelles du voyage. C'est une immersion complète dans un monde de surprises, de découvertes et d'émerveillement constant.



Dans cette quête de vous offrir des vacances inoubliables, 'Live your wonder' est bien plus qu'une promesse ; c'est un engagement. Rejoignez-nous pour vivre l'inimaginable, pour explorer les destinations sous un angle tellement extraordinaire que les mots vous manqueront pour en rendre compte."



Exploration de l'inconnu en Méditerranée occidentale Costa Croisières, réputée pour redéfinir l'expérience en croisière, présente une innovation majeure dans ses itinéraires : les Sea Destinations. Il ne s'agit pas simplement d'escales, mais d'expériences uniques. Alors que le navire navigue sur les vagues azurées, les passagers sont invités à un voyage immersif à travers des destinations captivantes, dévoilant des scènes à couper le souffle et des événements exclusifs en mer.



Imaginez-vous à bord, naviguant vers des destinations emblématiques tout en vivant des expériences incroyables, telles que la "Jungle Party" dans la baie d’Ibiza, transformant le navire en une jungle vibrante avec des lumières, des sculptures et une ambiance nocturne unique. Explorez la Méditerranée dans sa profondeur, observant les constellations et les secrets des créatures marines lors de spectacles de lumières exclusifs en haute mer. Ce sont des moments d'émerveillement pur et d'émotions intenses qui redéfinissent l'idée même de croisière.



Les itinéraires méditerranéens de l'été prochain offriront cette immersion unique en Méditerranée occidentale, orientale et parmi les Fjords en Europe du Nord.



Dès cet été en Méditerranée occidentale, les voyages du Costa Toscana, du Costa Smeralda et du Costa Pacifica incluent désormais des destinations mer extraordinaires promettant des moments inoubliables face à des paysages emblématiques. Assister au lever du soleil sur les Calanques et se délecter d'un petit-déjeuner français au milieu de la paisible baie des Calanques. Ressentir les rythmes palpitants de la soirée coucher de soleil à Formentera, transformant le navire en paradis hippie chic. Découvrir la beauté de la vie marine avec un spectacle lumineux en pleine mer, mettant en valeur la grâce des baleines et des dauphins. Se plonger dans l'observation des étoiles dans la mer des Baléares, un voyage céleste guidé par un officier, promettant des vues de constellations qui semblent danser pour vous. Ces Sea Destinations redéfinissent le voyage, mêlant expériences exclusives à l'attrait de la Méditerranée.



Rencontres sans limites en Méditerranée orientale La Méditerranée orientale n’est pas oubliée. Embarquez pour un périple enrichissant à bord du Costa Deliziosa, du Costa Fascinosa et du Costa Fortuna. Ces navires promettent une fusion harmonieuse entre les sites traditionnels et les Sea Destinations qui redéfinissent les expériences à bord. Savourez un apéritif Dolce Vita face au Lido de Venise ou plongez dans le glamour d'une fête en mer à Mykonos. Profitez d'une fête du vin sous le regard attentif de l'Etna, symbole de la riche viticulture sicilienne. Traversez les Dardanelles pour assister à la danse mystique des derviches tourneurs. À la nuit tombée, la baie de Santorin dévoile son coucher de soleil magique, offrant une expérience inégalée. Ces Sea Destinations créent un espace pour des escapades mémorables, redéfinissant les voyages en croisière en Méditerranée orientale.



Merveilles nordiques Costa Favolosa et Costa Diadema redéfinissent les voyages en Europe du Nord, révélant les royaumes enchanteurs des fjords. En plus des magnifiques escales à terre, découvrez les merveilleuses nouvelles destinations mer comme les constellations cachées de la mer Baltique ou participez à une méditation sous le soleil de minuit au cœur de la Norvège. Traversez le fjord de Geiranger, où les cascades et les sagas nordiques se fondent en une expérience inoubliable. Costa Diadema dévoile les mystères des étoiles de la mer Baltique et offre des séances méditatives sous le soleil de minuit. Ces Sea Destinations redéfinissent le voyage en croisière, transformant les fjords norvégiens en des toiles pour des rencontres inédites.



Les Sea Destinations de Costa sont bien plus qu'un simple nouvel itinéraire, ce sont des expériences hors du commun qui transforment chaque voyage en une aventure inoubliable. Que ce soit sous le soleil méditerranéen, au cœur de la mystérieuse Baltique ou en explorant les joyaux de la Méditerranée orientale, ces Sea Destinations redéfinissent l'essence même des croisières, promettant des moments qui persistent bien après la fin du voyage.



Maintenant est le moment parfait pour embarquer dans cette expérience unique ! Profitez de nos Soldes d'Hiver de Costa. Réservez votre croisière Tout Compris à partir de seulement 649€ avant le 31 janvier et rejoignez-nous pour vivre ces nouveaux moments magiques à bord de nos navires, découvrant nos itinéraires les plus captivants et innovants. Offrez-vous le cadeau de l'émerveillement, de l'aventure et de l'exploration infinie. Cette réinvention du voyage, cette alliance entre mer et terre, entre tradition et innovation, promet des souvenirs inoubliables.



Costa Croisières vous invite à explorer le monde sous un nouveau jour, à découvrir des destinations inoubliables et à créer des souvenirs impérissables. Embarquez avec nous pour une aventure inégalée vers l'émerveillement sans limites.



Pour en savoir plus :

Découvrez tous les itinéraires Costa, tous les détails de la promo tout compris, le matériel publicitaire dédié aux agences et effectuez vos réservations individuelles et demandes de devis groupes sur www.costaextra.fr

