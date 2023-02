Costa Croisières ouvre ses ventes 2024

En automne, les Costa Diadema et Costa Favolosa sillonneront la Méditerranée et mettront également le cap vers les portes de l’Atlantique (Lisbonne et Casablanca) pour des croisières de 10 jours, ou encore tels que Lanzarote et Ténérife aux Canaries avec un itinéraire de deux semaines. Au printemps, le Costa Fascinosa fera une escale incontournable aux îles des Açores.



Le Costa Deliziosa naviguera en Méditerranée orientale, avec un itinéraire depuis Marguera (Venise) jusqu’à Bari et les îles grecques de Santorin, Mykonos et Katakolon. Un second itinéraire au départ de Tarente explorera Catane, les îles grecques et Malte.



Costa offre aux explorateurs la possibilité de passer l’été en Europe du Nord à bord du Costa Favolosa, du Costa Fascinosa ou encore du Costa Diadema.



Le Costa Diadema naviguera entre le Danemark et la Norvège à la découverte de Copenhague, des marchés de poissons de Bergen et des glaciers norvégiens.



Le Costa Favolosa partira d’Amsterdam pour quatre itinéraires différents : le Groenland, l’Islande, l’Angleterre et l’Irlande, et les îles Lofoten. Le Costa Fascinosa proposera des croisières de 12 jours jusqu’au Cap Nord, et de 9 jours à la découverte des élégantes capitales baltes, Riga et Tallinn, entre parcs et palais majestueux.



Costa propose, au printemps et en automne, des mini-croisières de 3 et 4 jours en Méditerranée occidentale à bord du Costa Pacifica et du Costa Fascinosa ; idéales pour ceux qui n’ont de quelques jours devant eux.



Pour l’édition 2025 de la croisière Tour du Monde, le Costa Deliziosa naviguera principalement dans l’hémisphère sud, en visitant la Terre de Feu, la Polynésie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Afrique du Sud.



Pour la première fois, le départ se fera début décembre 2024, pour profiter des fêtes de fin d'année en croisière. Le réveillon du Nouvel An se fera à Rio de Janeiro avec le feu d'artifice tiré de la plage de Copacabana.