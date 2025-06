Costa Croisières lance "Les Gardiens de la mer" à bord de ses navires

Grâce au jeu, les enfants découvriront certaines des espèces marines, leurs particularités et leur rôle écologique dans l’écosystème

Le programme « Les Gardiens de la mer », initié par la Fondation Costa Croisières, s’adresse aux jeunes de 6 à 17 ans embarqués à bord des navires Costa. Son objectif est de, en les intégrant à une échelle internationale, directement en mer.Conçu avec La Fabbrica, ce dispositif pédagogique mise sur une approche interactive et sans écrans pour éveiller la conscience écologique des plus jeunes.», explique Angela Mencarelli Trois ateliers adaptés à chaque tranche d’âge sont proposés : Détectives de la plage et EcosySTEM pour les 6-11 ans, et Les Jeux Océanolympiques pour les 12-17 ans. Ces activités se déroulent dans les espaces jeunesse du bord : le Squok Club et la Teen Zone, qui accueillent environ 120 000 jeunes chaque année.En mettant en œuvre des activités mêlant sciences, nature, défis physiques et découvertes sensorielles, Costa veut faire naître une relation d’empathie et de respect envers la mer. Le programme utilise des supports tangibles, invite à l’observation et favorise la coopération, afin d’encourager des comportements écoresponsables.Ce projet incarne « un langage universel - celui du jeu et de la découverte », selon Sara Dotta