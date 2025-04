Tour du Monde : comment Costa Croisières fait évoluer son offre

Les passagers bénéficieront également de plus de flexibilité. Costa proposera un tronçon de 100 jours, à partir de San Francisco, pour ceux qui souhaitent limiter la durée du voyage tout en vivant une grande traversée.



"Cela permet à certains clients de passer les fêtes de fin d’année en famille, puis de rejoindre l’aventure début janvier" , a pu détailler Aurélie Soulat.



Certaines escales seront aussi plus longues, avec la possibilité de quitter temporairement le navire et de le retrouver à l’escale suivante, notamment à Tokyo ou à Port Elizabeth. "Nous avons écouté les retours des clients et adapté notre produit."



Costa mise sur l’accompagnement en amont pour faire vivre l’expérience dès la réservation. " Les agences organisent régulièrement des réunions d’information et des événements pré-départ. Pour elles, c’est toujours un moment fort : vendre un Tour du Monde, c’est un vrai projet, et de très beaux dossiers à la clé."