Après une école de commerce et un MBA spécialisé dans le tourisme et l’hôtellerie, Aurélie Soulat a intégré le groupe Accor en 2006 où elle y passe plus de 10 ans, au travers de différents postes au siège et au sein des opérations.



Son dernier poste étant celui de directrice des ventes agences de voyages et GDS, en charge de la relation et de la négociation avec ces grands acteurs pour le Groupe au niveau mondial.



Par la suite, elle intègre Booking.com au poste de directrice des ventes chaines hotellières pour la France, avant de rejoindre les équipes France de Sabre en 2019 en tant que Directrice pays, en charge du développement commercial et des solutions sur le marché français, à la tête des ventes, des opérations commerciales et du développement des activités pour les agences de voyages.