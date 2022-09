Costa Croisières de retour aux Antilles françaises dès le 22 décembre

En effet, à partir du 8 octobre, de nouvelles procédures entreront en vigueur.



Les principaux changements concernent la Méditerranée, les Caraïbes et les Émirats Arabes Unis : les passagers entièrement vaccinés ne seront plus obligés de faire un test de dépistage avant l'embarquement.



De plus, en Méditerranée et aux Caraïbes, les clients non vaccinés pourront embarquer sous réserve de montrer le résultat négatif d’un test antigénique réalisés avant l’embarquement.



" C'est une excellente nouvelle, nos passagers pourront partir en croisière l'esprit serein " souligne Aurélie Soulat.



Les Caraïbes justement feront l'objet de toutes les attentions, avec le retour annoncé sur les Antilles françaises : dès le 22 décembre 2022 à Point à Pitre et le 23 décembre 2022 à Fort de France.



" Nous sommes vraiment heureux de revenir en Guadeloupe et en Martinique. Nous serons aussi présents à la Romana en République Dominicaine. Deux bateaux seront positionnés dans les Caraïbes " précise la directrice commerciale.