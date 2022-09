Costa Croisières allège son protocole sanitaire

Les croisières Tour du Monde, les transatlantiques et, d'une manière générale, toutes les croisières de plus de 14 nuits, exigent que les clients soient entièrement vaccinés et passent un test antigénique dont le résultat est négatif dans les 48 heures suivant l'embarquement.



En outre, le port du masque à bord sera obligatoire dans les zones publiques pendant les 7 premiers jours de la croisière, tandis que dans les autres destinations (Méditerranée, Caraïbes, EAU), le port du masque est simplement recommandé.



Dans toutes les destinations mentionnées, le cas échéant, l'obligation de vaccination complète s'applique uniquement aux passagers de 12 ans et plus, et l'obligation de test de dépistage à partir de 5 ans.



Pour l'escale à Panama lors de la croisière Tour du monde, les passagers non vaccinés âgés de 5 à 17 ans doivent effectuer un test antigénique 72 heures avant l'arrivée du navire, disponible à bord à un tarif spécial.