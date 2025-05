La Croisière Claude François s’en va… et revient en 2025 !

On a fait une enquête de satisfaction. On a eu 39% d’accompagnants, des personnes venues pour leur conjoint, leur parent, etc. C’est presque 4 personnes sur 10.



Ils venaient me voir sur les passerelles quand on se croisait. Ils me disaient qu'ils étaient accompagnants. Je ne m’attendais pas à ça qu'ils se régalent comme ça. Je me suis nourri de ça, vraiment, car ce n'est pas eux que je voulais convaincre à l’origine. On a réussi à toucher efficacement un public un peu plus large que les fans, qui sont exigeants.



La moyenne d'âge c'était 65 ans. Justement parce qu'il y avait pas mal de personnes qui accompagnaient leur maman. Ça faisait baisser un peu la moyenne d'âge. À chaque fois il y a toujours une exception ou deux. Il y avait même un ou deux vrais fans de moins de 25 ans.



19% des gens sont venus seuls. Ce qui fait pas loin de 40 personnes sur la croisière. Il y avait des couples qui venaient entre amis. Et en famille. On a eu toutes les formations. Pas mal de Belges, 20% de Belges, c'était beaucoup.



53% de croisiéristes faisaient leur toute première croisière. Ça, ça nous a bluffés ! Ce sont des personnes qui n'avaient sûrement pas été convaincus par le principe de la croisière. Il leur manquait le petit plus qu'on leur a apporté avec Claude François.



C'est vrai qu'arriver tous les matins dans un port différent... On est dans une espèce d'excitation de la découverte au quotidien. C'est comme un petit esprit d'aventure. Tous les soirs, il y a un truc à raconter. Plus les animations. C'est ça qui est chouette. Il y a des animations sur le bateau tous les jours, il y a des rendez-vous, et on vient nous ponctuer tout ça avec nos animations.

La soirée disco le premier soir a directement donné le ton. Dès le premier soir, j'ai vu des gens lâcher prise, danser déguisés, il y avait un animateur au top, il leur apprenait des petits pas, c’est ludique et ça fonctionne. Il a aussi animé le coaching de danse avec les Clodettes et le blind test. C'était un joyeux bordel ! Les gens ont adoré faire un blind test avec 400 personnes.



Il y avait le karaoké, on était sur le pont extérieur du bateau, on avait l'écran géant, c'était incroyable.