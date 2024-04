Croisière Claude François : vivez la Cloclo Night Fever

Alexandrie Alexandra

: La cible est assez générale, mais une vraie tendance se profile pour un public d’environ 60 ans, qui est notre cœur de cible. Les réservations actuellement validées recensent un public entre 40 et 80 ans. On propose environ 400 cabines à bord du Costa Toscana . Cependant on observe l’intérêt croissant d’un public très jeune pour Claude François, des jeunes d’une vingtaine d’années qui sont de véritables fans. Je pense que ce succès vient non seulement de ses musiques mais également des films qui ont évoqué sa vie, comme CloClo en 2012 ou Podium en 2004, qui avait eu un succès monstre à l’époque. Avec Claude François, il y a quelque chose qui porte. C’était un ovni dans le paysage de la chanson en France, Claude était un ovni, c’est pour ça qu’il était critiqué, mais toujours numéro 1.est sortie le jour des obsèques de Claude, et a marqué le début d’une nouvelle carrière d’une certaine manière, une deuxième carrière après sa disparition. Je n’ai pas fait beaucoup de scènes en dehors de Claude, mais tous les musiciens qui ont travaillé avec lui disent qu’il n’y avait aucun autre artiste avec lequel on ressentait quelque chose d’aussi magique. L’énergie que Claude envoyait au public, c’était quelque chose de très fort, de transcendantal. Il donnait tout pour son public, et c’est ça que les gens viennent chercher en replongeant dans cet univers. : On voudrait en faire un rendez-vous récurrent, avec des nouveautés à chaque édition. On veut apporter quelque chose de nouveau à chaque fois évidemment, mais tout en gardant ce caractère intimiste. Rester entre 500 et 700 passagers grand maximum. Passé ce cap, c’est une logistique différente, on ne peut pas organiser les soirées de la même manière, et ce n’est pas ce que l’on recherche. : Que les gens repartent avec un souvenir, avec l'idée d'avoir vécu une expérience singulière, avec plein de paillettes. Et qu’ils ressentent que l’on a tenu notre promesse avec ce projet. : Je dirais qu'ils repartent avec autant de bonheur que quand ils partaient à la fin des concerts de Claude, à la fin des galas.