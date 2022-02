Appli mobile TourMaG



Costa Croisières lance la formule Cruise & Golf 1ère compagnie de croisières en Europe, a être nommée ligne de croisière officielle de la Ryder Cup 2023

Costa se positionne dans l’univers du golf et de ses passionnés et devient partenaire du plus grand tournoi par équipes au monde. En parallèle, la compagnie lance une nouvelle formule de croisière, qui permet de jouer dans certains des plus beaux clubs de golf de la Méditerranée occidentale et de profiter de vacances à bord de son navire le plus innovant de la flotte, le Costa Smeralda.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 14 Février 2022

Costa Croisières, la marque italienne du groupe Costa, première compagnie de croisières en Europe, a été nommée ligne de croisière officielle de la Ryder Cup 2023, la plus importante compétition de golf par équipes, qui se déroulera pour la première fois en Italie, au Marco Simone Golf & Country Club de Rome, du 29 septembre au 1er octobre 2023.



En annonçant ce partenariat exclusif, Costa Croisières dévoile également une nouvelle offre exclusive conçue spécialement pour les amateurs de golf et leurs familles. La nouvelle formule Cruise & Golf permet de combiner une expérience de golf vraiment unique avec la détente et le plaisir d'une croisière Costa, à bord du Costa Smeralda, navire le plus innovant de la flotte. En réservant Cruise & Golf, les amateurs de golf auront la possibilité de jouer dans certains des plus beaux clubs d'Italie, de France et d'Espagne lors des escales des itinéraires de croisière. Pendant ce temps, les familles en vacances avec eux pourront profiter des services à bord ou explorer des endroits merveilleux grâce aux excursions organisées par la compagnie.



La nouvelle offre Cruise & Golf de Costa Croisières sera disponible à partir de mai 2022 sur le Costa Smeralda.

La formule : 7 jours de croisière, 23 terrains de golf au choix.

Pourquoi choisir la formule Cruise & Golf ? 7 JOURS DE CROISIÈRE

en Méditerranée Occidentale à bord du Costa Smeralda, l’un des fleurons de la flotte,

à partir de mai 2022

+

FORMULE BIRDIE ou EAGLE

pour tester son swing sur 3 ou 4 des 23 parcours italiens, majorquais et espagnols, tous plus prestigieux les uns que les autres, sélectionnés par Costa.

Tee Time et transferts privés du navire aux terrains de golf et retour assurés.





✔ 7 JOURS D'IMMERSION GOLF

Vos clients pourront venir jouer dans les plus beaux clubs de golf d'Italie, d'Espagne et même de France (pour les embarquants à Savone) sur une même semaine.

Le jour, ils s'amuseront sur le green et le soir, ils profiteront d’un dîner préparé par de grands chefs étoilés !



✔ DES VACANCES L’ESPRIT LIBRE, SOUS L’ENSEIGNE DU PLAISIR

C’est le Golf Break idéal : Costa s’occupe de tout, des transferts privés à la surveillance des équipements, en passant par les activités qui seront proposées aux accompagnants tandis que le joueur est concentré sur le green. Une semaine de golf, de divertissement et de détente dans les plus beaux coins de la Méditerranée, en couple, entre amis ou en famille.



✔ LA MÉDITERRANÉE À DÉCOUVRIR ET À SAVOURER

Lorsque vos clients ne joueront pas au golf, ils pourront se plonger dans la culture des lieux, grâce à des excursions plus longues que jamais. À bord du Costa Smeralda, ils vivront le meilleur de l’Italie, découvriront les mille et une saveurs de 10 restaurants thématiques et se détendront au Spa Solemio, avec ses 4 500 m² de pur bien-être.



Les Clubs de golf sélectionnés Au départ de CIVITAVECCHIA (ROME)

● Marco Simone Golf and Country Club*

● Argentario Golf Resort*

● Golf Nazionale

● Olgiata Golf Cub

● Circuit du Golf Roma Acquasanta

● Castelgandolfo Golf Club

● Terre dei Consoli Golf Club



Au départ de SAVONE

● Golf Club Garlenda

● Golf Club Gênes Sant’Anna



Au départ de BARCELONE

● PGA Catalunya Golf and Wellness*

● Real Club de Golf El Prat

● Golf Club Barcelone

● Club de Golf Vallromanes

● Club de Golf Terramar



Au départ de PALMA DE MAJORQUE

● Club de Golf Alcanada*

● Le Son Gual Golf

● Golf Son Quint

● Golf Son Muntaner

● Golf Son Vida



Au départ de MARSEILLE

● Le Golf Bastide de La Salette

● Le Golf d’Aix-en-Provence

● Le golf d’Aix Marseille

● Le Golf Sainte-Baume



* terrains premium disponibles moyennant un surcoût de 150 €

à ajouter à la réservation du pack.

En 2023, en plus du Costa Smeralda, l'offre Cruise & Golf sera également étendue aux autres navires de la compagnie opérant en Méditerranée occidentale, à commencer par le nouveau Costa Toscana, navire jumeau du Costa Smeralda.

