TUI France dévoile ses surprises de l’été

Acteur de pointe sur son marché, TUI France affirme sa position de pionnier en matière de nouvelles technologies. Preuve de cette dynamique, la marque était présente cette année au salon VivaTech, rendez-vous incontournable de l’innovation en Europe. Une participation qui illustre la volonté de TUI France de s’inscrire pleinement dans l’écosystème tech, d’explorer les nouvelles tendances et de tisser des passerelles entre tourisme, technologie et expérience client. Les équipes ont également présenté deux solutions BtoB spécialement conçues pour les TUI Stores afin d’accompagner les vendeurs au quotidien : l’Agent Augmenté, un assistant IA pour répondre plus rapidement et précisément aux questions de vos clients, et la Recherche d’Expérience, un moteur inspirant qui permet d’orienter les voyageurs vers le bon produit en fonction de leurs envies. Deux outils concrets pour valoriser le conseil en TUI Store et renforcer la personnalisation de l’offre. TUI France accompagne également la start-up Projo, spécialisée dans la création de contenus vidéo. Les créateurs ont récemment intégré le 107, siège de TUI France à Clichy, afin d’itérer au plus près des équipes métiers. Une manière concrète de nourrir l’innovation au quotidien, en connectant les expertises tech et travel.



Portée par des marques toujours plus inspirantes, une offre riche, des outils pensés pour vous simplifier la vie et une vraie envie d’innover, TUI France reste plus que jamais à vos côtés. Notre ambition ? Vous donner toutes les clés pour inspirer vos clients, booster vos ventes et leur offrir des souvenirs inoubliables. Très belle saison estivale à toutes et à tous !