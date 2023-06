Bons plans TUI : coup d'envoi des offres "Primos"

- jusqu'à 250€ de réduction par personne sur les Club Marmara & Club Lookéa- un acompte de seulement 150€ demandé à la réservation- la possibilité de modifier sans frais jusqu'à 30 jours avant le départ- règlement du solde 1 mois avant le départ- jusqu'à 300€ de réduction par personne sur les circuits accompagnés- un acompte de seulement 150€ demandé à la réservation- la possibilité de modifier sans frais jusqu'à 30 jours avant le départ- règlement du solde 60 jours avant le départL'offre est valable sur une sélection de Clubs Marmara, Clubs Lookéa de la Collection hiver 2023-2024 et de circuits accompagnés Nouvelles Frontières de la Collection 2024, au départ de certaines villes, à certaines dates pour les clubs entre le 01/11/2023 et le 30/04/2024 pour des réservations en clubs effectuées du 27/06/23 au 30/09/2023, et valable à certaines dates pour les circuits entre le 01/11/2023 au 31/10/2024, pour des réservations effectuées du 04/07/23 au 30/09/2023, dans la limite des places disponibles.L’offre PRIMOS est non cumulable avec d’autres offres.