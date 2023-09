La brochure Nouvelles Frontières 2024 complètement revisitée

Nouvelles Frontières propose désormais trois segmentations de voyage (au lieu de quatre auparavant) :



- 24 circuits classiques, les plus plébiscités par les clients pour une découverte des sites incontournables.



- 17 circuits signature en petits groupes pour ceux qui rêvent d’immersion, d’étonnement, de partage et de rencontres avec des ethnies lointaines.



- 4 circuits grands voyages (Suède, Pologne, Pays baltes, Finlande, Danemark - Croatie, Slovénie, Bosnie, Monténégro, Albanie, Macédoine - Afrique du sud, Namibie, Botswana, Zimbabwe – Kirghizistan, Kazakhstan, Ouzbékistan), pour découvrir plusieurs pays durant un seul voyage.



Il y a toujours six labels pour aiguiller les voyageurs sur le contenu de leur évasion : "Sur les rails", "Actif", "Ethique", "Aventure", Merveilles d’hiver" et "Croisière".