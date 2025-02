Les Clubs Marmara fêtent leurs 60 ans en 2025 avec de nombreuses surprises tout au long de l’année pour les vacanciers !

S’en est suivi une grande soirée au château de l’école Klaxon Rouge, où vacanciers, partenaires, animateurs nouveaux et anciens (certains ont travaillé plus de dix ans pour la marque), ont pu faire la fête dans un château redécoré pour l’occasion. Au programme : photocall géant, discothèque, salon marocain, repas grec et turc, il y en avait pour tous les goûts ! Les visiteurs ont même pu visiter les coulisses de l’école Klaxon Rouge. Les curieux ont pu découvrir les différentes salles de cours où sont chaque année, formées les équipes qui partent ensuite travailler dans les Clubs Marmara et les Clubs Lookéa. Cette soirée évènement a permis à beaucoup de vacanciers de se retrouver, de retrouver les équipes TUI France et de repartir des étoiles plein les yeux !



Durant cet événement, un très bel hommage a aussi été rendu à Bertrand-Kamal, animateur et responsable loisirs pendant six années en Club Marmara, qui a participé en 2020 à Koh-Lanta, décédé d’un cancer du pancréas.