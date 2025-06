Deuxième édition de l’Odyssée Nouvelles Frontières, des agents de voyages conquis par la richesse culturelle de la Colombie

Cette immersion a également été culturelle avec entre autres, la visite du musée de l’Or qui abrite une impressionnante collection d’artefacts précolombiens en or et en autres métaux précieux, offrant un voyage fascinant à travers l’histoire et la culture des civilisations anciennes de la Colombie. La collection, composée de plus de 55 000 pièces, met en valeur l’ingéniosité, l’artisanat et la spiritualité des peuples préhispaniques. Ce musée est une étape incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir l’héritage culturel riche et diversifié de ce pays.



La rencontre avec la communauté Afro de la Comuna 13 a été forte et a permis d’écouter un jeune parler de son quartier, l’histoire de cette commune marquée par la violence, les guerres. Ce quartier est désormais un des quartiers les plus touristiques tout en conservant son authenticité. Dorine Pruvot du service formation et support des ventes de TUI France, participant à ce voyage, souligne que « c’est une réelle immersion et c’est très dépaysant d’aller dans une favéla et de discuter avec les locaux qui nous indiquent comment ils l’ont transformée en quelque chose de beau, joyeux et ludique ! »



Autre découverte, au parc du quartier avec l’accueil des voyageurs par un collectif artistique. Puis surprise pour les participants, ils ont fait appel à leurs dons artistiques lors d’un atelier de percussion et un autre, de graffiti ! Au Parc Botero, les agents de voyages ont pu admirer les sculptures réalisées par Fernando Botero, réputé pour ses personnages aux formes rondes.