L'été se jouera-t-il sur les ventes de dernière minute ? 🔑

Nous nous engageons sur le terrestre et l'aérien. Beaucoup de tour-opérateurs viennent s'approvisionner chez nous. Au vu de la situation actuelle et des prises de commandes qui ralentissent, il va y avoir beaucoup de demandes de dernière minute.



Nous avons eu un bon premier trimestre avec le long-courrier sur la République dominicaine, l'Egypte… Sur le moyen-courrier, les clients ne se précipitent pas vraiment et il y aura des bonnes affaires pour les TO qui s'engagent,

Durant la Covid, le comportement attentiste des Français était lié à la préoccupation sanitaire. Aujourd’hui les ventes à la dernière minute sont de nouveau en lien avec la maîtrise de son budget.



Certains voyageurs sont à la recherche du bon plan de dernière minute au vu du contexte économique. Ils ont ainsi tendance à reporter leur réservation à quelques semaines avant le départ

Nous constatons quand même un pourcentage toujours important de demandes dépassant les 7 nuits, ce qui démontre bien que malgré l’inflation, ceux qui sont le plus à l’aise économiquement dépensent plus.



Il y a une consommation à 2 vitesses : ceux qui vont regarder les prix et partir en dernière minute et un réservoir de consommateurs qui va dépenser plus, malgré la hausse des prix

Comme pour ÔVoyages, le charter, c'est justement la force de Mondial Tourisme." anticipe Selatt Erdogan , directeur commercial du TO.: "", précise Christophe Fuss, directeur général adjoint de TUI France .Mais à côté de la recherche du bon tarif, les séjours au budget plus important entrent aussi dans les tunnels de réservations chez Thalasso-Ôvoyages : "", ajoute Raouf Benslimane.