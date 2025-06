TUI France : +11% de réservations au départ de Lille pour l’été 2025

Les adeptes de découvertes peuvent opter pour des circuits signés Nouvelles Frontières vers l’Espagne, l’Italie, la Corse ou même l’Asie. Le top 3 des ventes inclut les circuits "Découverte andalouse", "Joyaux de Sardaigne" et "Merveilles de la Corse".Les vacanciers anticipent : 45 % réservent 3 à 6 mois à l’avance et 39 % entre 6 et 12 mois. Seuls 2 % attendent la dernière minute. Les voyages se font majoritairement en famille (41 %) ou en couple (34 %), et les agences TUI stores restent le canal privilégié, représentant les deux tiers des ventes régionales.