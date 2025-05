TUI France renforce ses engagements hôteliers pour consolider son modèle club

"A côté du Club Med, nous sommes les seuls sur le marché à offrir une véritable formule club"

"toujours plus maîtrisé"

C'est un segment porteur. De nombreux tour-opérateurs se sont lancés sur les produits clubs. Face à la montée de la concurrence, et alors que la saison estivale 2025 débute, TUI France réaffirme sa volonté de faire des clubs Marmara et Lookéa de véritables concepts labellisés.affirme Christophe Lavail, directeur des produits clubs TUI France et TUI Sélection.Cet été, la filiale française de TUI Group exploitera 59 adresses (28 Marmara et 31 Lookéa). Pour garantir un produit, le voyagiste renforce ses engagements hôteliers et peaufine son concept.Pour Marmara, 22 clubs bénéficient d’un engagement hôtelier à 100 %, tandis que les 6 autres affichent des taux proches de 80 %. Du côté de Lookéa, les niveaux d’engagement varient entre 60 % et 80 %.