Les Loups-Garous investissent 30 Clubs Lookéa cet été

Pour la saison estivale 2025, les Clubs Lookéa proposeront le jeu « Les Loups-Garous de Thiercelieux » dans. Ce jeu de société, fondé sur le bluff, la stratégie et la déduction, invite les participants à se glisser dans la peau de villageois ou de loups-garous. Le principe est simple : les villageois doivent identifier les loups-garous cachés parmi eux, tandis que ces derniers cherchent à éliminer les villageois sans être découverts.. Une première sera dédiée aux, tandis qu’une seconde sera réservée aux. Chaque session sera animée par les équipes du club dans une ambiance scénarisée, avec des décors et une ambiance sonore spécifique. Un, assurera la mise en scène et le bon déroulement des parties. Lasera également présente pour accompagner les animations.Les, présents en moyenne à sept par club, seront mobilisés pour ces événements conçus afin de favoriser les interactions entre vacanciers dans un cadre ludique et convivial. Cette nouveauté s’intègre dans la politique d’animation de TUI France, qui souhaite proposer des